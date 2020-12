Basket

Basket NBA, Lebron James: "Festeggio il compleanno facendo quello che amo"

NBA - LeBron James compie 36 anni e festeggia a suo modo, ovvero giocando a basket. "Questa sarà un'altra opportunità per me per praticare il gioco che amo e anche solo per celebrare un altro anno di vita".

