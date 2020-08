Basket

I Bucks in coro: "Il basket passa in secondo piano. Serve subito un cambiamento"

Dopo aver boicottato la partita con gli Orlando Magic, i Milwaukee Bucks hanno diffuso un comunicato, letto da Sterling Brown e George Hill: "Nonostante la forte richiesta di cambiamento, non c'è stata alcuna azione per cui la nostra attenzione oggi non può essere sulla pallacanestro. Stiamo chiedendo giustizia per Jacob Blake".

