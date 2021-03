Sono stati ufficialmente resi noti i nomi dei partecipanti ai concorsi individuali per la serata dell'All Star Game NBA, domenica 7 marzo ad Atlanta. Tante stelle ma anche tanti assenti, in primis i detentori dei titoli del 2020 ovvero Buddy Hield per la gara del tiro da tre, Bam Adebayo per lo Skills Challenge, e Derrick Jones Jr. per la gara di schiacciate. In questa edizione, con tutte le gare in programma domenica, prima e poi nell'intervallo della partita fra Team LeBron e Team Durant, i nomi "grossi" non mancano di certo: Stephen Curry spicca per la gara del tiro da tre punti, seguito a ruota da Devin Booker, nello Skills Challenge, la prova di abilità con la palla dentro ad un circuito, ci sono niente meno che Luka Doncic e Chris Paul, mentre la gara di schiacciate parte con poco appeal visto che i partecipanti sono tra giovanissimi, due addirittura matricole, come Simons, Toppin e Stanley, sconosciuti al grande pubblico.