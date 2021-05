Una serata speciale a Sprinfield, sede della Hall of Fame, quella che viene definita l'arca della gloria della pallacanestro dove vengono introdotti gli immortali del gioco. Questa volta è più speciale delle altre perchè assieme a dei grandi come Kevin Garnett e Tim Duncan, c'è l'introduzione di Kobe Bryant, scomparso tragicamente il 26 gennaio 2020 per un incidente in elicottero in cui morì anche la secondogenita Gianna. A tenere il discorso di ringraziamento è la moglie Vanessa, salita sul palco accompagnata e poi affiancata da Michael Jordan, la leggenda a cui il Black Mamba si è sempre ispirato.

E dopo una clip da brividi con gli highlights di Bryant e le testimonianze di personaggi leggendari come Jerry West, Ray Allen, Allen Iverson, Shaquille O'Neal, Phil Jackson e Steve Nash, è iniziato il discorso di Vanessa, partendo proprio da un grazie a MJ: "Lo scorso febbraio ho chiamato Michael e gli ho chiesto se avrebbe presentato Kobe stasera e lui ha gentilmente accettato. Grazie per essere qui, Michael. Kobe ti ammirava, questo significa molto per noi".

"Evitavo di lodare mio marito in pubblico perché sentivo che riceveva abbastanza lodi dai suoi fan in tutto il mondo e qualcuno doveva riportarlo alla realtà. In questo momento, sono sicuro che sta ridendo in paradiso perché sto per lodarlo in pubblico per i suoi risultati su uno dei palcoscenici più importanti e famosi. Lo so che è lì, a braccia conserte, con un sorriso enorme che dice 'Non è questa un po' una m...a?' Sta ancora vincendo". "Vorrei che mio marito fosse qui per accettare questo incredibile premio. Lui e Gigi meritano di essere qui per assistere a questo. Gigi sarebbe così orgogliosa di vedere suo padre essere incastonato nella Hall of Fame del basket. So che non vedeva l'ora di essere qui. Kobe era unico nel suo genere. Era speciale. Era umile, fuori dal campo, ma più grande della stessa vita".

Michael Jordan e Vanessa Bryant per l'introduzione di Kobe nella Hall of Fame

Grazie anche ai detrattori

"Se fosse qui, avrebbe una lunga lista di persone da ringraziare che lo hanno aiutato e ispirato fino ad arrivare alla Hall of Fame: la famiglia, gli amici, i Lakers, i compagni di squadra, gli avversari. Questa è una della parti più difficili del non averlo qui: per non rischiare di dimenticare nessuno, dico grazie a tutti". "Non ho un discorso preparato da mio marito perché ha improvvisato ogni singolo discorso. Era intelligente e talentuoso in tante cose, compreso il parlare in pubblico. So che avrebbe voluto ringraziare chiunque lo ha aiutato ad arrivare fino a qui, comprese le persone che dubitavano di lui e quelli che lavoravano contro di lui e gli dicevano che non poteva raggiungere i suoi obiettivi. Ringrazierebbe tutti loro per averlo motivato a essere qui. Dopotutto, ha dimostrato che si sbagliavano".

Sulla carriera, gli infortuni e i fan

"Tutti i grandi atleti, compresi quelli che sono qui, condividono il fatto di aver sacrificato parte della loro vita per raggiungere i loro traguardi. Servono impegno, disciplina e dedizione: le statistiche di Kobe parlano per lui. Era ad un livello differente, non ha preso scorciatoie, ha sempre dato tutto, giocando con infortuni su infortuni. Con il naso rotto, dita rotte, ha finito una stagione tirando con la mano sinistra e segnato due liberi col tendine d'Achille infortunato. Quella volta era preoccupato, sapevo che era brutto, era grave, ma è tornato anche quella volta. La gente non lo sa ma una delle ragioni per cui ha sempre continuato a giocare anche infortunato è che quando era ragazzino aveva visto il suo giocatore preferito continuare pur col sangue che gli usciva dal naso".

"Ricordava i viaggi in macchina, le convocazioni e l'eccitazione per la fortuna di avere un posto nell'arena. Kobe non ha mai voluto deludere i suoi fan, specialmente quelli nelle 300 sezioni che hanno risparmiato tanto per vederlo giocare, i ragazzi con la stessa eccitazione che aveva lui una volta. Ricordo di avergli chiesto perché non poteva fermarsi qualche partita invece di continuare a soffrire. Ha detto: 'E i fan che hanno risparmiato per vedermi giocare solo una volta?'. Non si è mai dimenticato dei suoi fan. Se avesse potuto, avrebbe giocato per loro ogni minuto di ogni partita. Vi ama così tanto".

Il suo risultato più prezioso è essere stato il miglior papà per le ragazze

"Kobe ha centrato grandi traguardi, è anche stato il primo atleta professionista a vincere un Oscar. Ma il suo risultato più prezioso è essere stato il miglior papà per le ragazze. Io voglio ringraziarlo, lo ringrazio per il lavoro che ha fatto come marito e come padre. Ha trovato in qualche modo il tempo da dedicare a noi e ad essere un fantastico padre di famiglia".

Kobe papà e marito ideale

"Caro Kobe, grazie per essere stato il miglior marito e padre che saresti potuto essere. Grazie per essere cresciuto e per aver imparato dai propri errori. Grazie per aver sempre cercato di essere migliore. Grazie per non rinunciare mai a noi. Grazie per tutto il tuo duro lavoro. Grazie per la nostra famiglia. Grazie per le nostre figlie, Natalia, Gianna, Bianca e Capri. Grazie per aver lavorato così instancabilmente per provvedere a noi e per averci regalato una vita insieme straordinaria. Grazie per esserti svegliato alle 4 del mattino per allenarti, per essere tornato a casa per darmi il buongiorno e per aver accompagnato le nostre ragazze a scuola, e poi ancora ad allenarti, tornare a casa e andare a prendere le nostre ragazze a scuola ogni volta che potevi".

"Grazie per non aver perso mai un compleanno, una recita, uno spettacolo o qualsiasi gioco le nostre figlie hanno giocato. Grazie per aver messo al primo posto il tuo amore per la nostra famiglia. Grazie per aver portato così tanta gioia nelle nostre vite e gioia alle persone in tutto il mondo. Grazie per averci ispirato a essere migliori di quanto eravamo il giorno prima. Grazie per essere così altruista e amorevole con un cuore d'oro. Grazie per non esserti mai preso troppo sul serio. Grazie per il tuo senso dell'umorismo".

"Grazie per non avermi mai detto di no e per avermi sempre lasciato fare a modo mio, il più delle volte. Grazie per essere stato paziente. Grazie per avermi permesso di far scoppiare la tua bolla ogni volta che ne ho avuto la possibilità. Grazie per essere stato il Topolino della mia Minnie e il Noah della mia Allie. Grazie per avermi amato abbastanza da durare una vita e in ogni vita sceglierei te. Alle nostre ragazze, Natalia e Gianna, grazie per aver sacrificato così tanto tempo lontano da papà, in modo che potesse concentrarsi sull'essere il migliore in tutto ciò che si era prefissato di fare. Bianca e Capri, sono così felice che siate qui per vederlo stasera. Papà è stato incredibile. Vi ama così tanto, ragazze".

Chiosa da brividi

"Congratulazioni amore, tutto il tuo duro lavoro e il tuo sacrificio sono stati ripagati. Una volta mi ha detto, se hai intenzione di scommettere su qualcuno, scommetti su te stesso. Sono contento che tu abbia scommesso su te stesso. Ce l'hai fatta. Ora sei nella Hall of Fame. Sei un vero campione. Non sei solo un MVP, sei uno dei più grandi di tutti i tempi. Sono così orgogliosa di te. Ti amo e ti amerò per sempre, Kobe Bean Bryant".

