Nella notte appena trascorsa si sono disputate cinque partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Da registrare le sconfitte interne di Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets, mentre negli altri incontri vincono Denver Nuggets, Atlanta Hawks e Utah Jazz. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Colpo grosso dei Portland Trail Blazers, che si impongono per 107-115 sul campo dei Los Angeles Lakers e infliggono ai detentori dell’anello la seconda sconfitta stagionale dopo quella nel derby contro i Clippers. Decisivo l’ultimo quarto, che si chiude col parziale di 22-31 per la squadra di Terry Stotts. Cinque i giocatori in doppia cifra tra gli ospiti: spiccano i soliti Damian Lillard (31 punti, di cui 21 nella ripresa) e CJ McCollum (doppia doppia da 20 punti e 11 assist), ma soprattutto un sorprendente Gary Trent Jr. (28 punti in 24 minuti con 7/11 da tre).

Ai gialloviola non bastano LeBron James e Dennis Schroder, rispettivamente a 29 e 24 punti, mentre è poco incisivo il rientrante Anthony Davis (13 punti e 10 rimbalzi).

Prima vittoria stagionale per i Memphis Grizzlies, che vincono in casa dei Brooklyn Nets all’overtime con il punteggio di 111-116. Non c’è molto da sorridere, però, per la squadra del Tennessee, che perde per infortunio la propria stella Ja Morant, uscito nel primo tempo su una sedia a rotelle dopo uno scontro con Luwawu-Cabarrot. Shams Charania The Athletic, noto insider NBA, su Twitter parla di distorsione alla caviglia per Morant. Non un problema grave, dunque, per i Grizzlies, i quali possono tirare un sospiro di sollievo dato che, dopo Jaren Jackson jr., ancora fermo ai box a causa dell’infortunio al ginocchio rimediato l’anno scorso, rischiavano di perdere per un lungo periodo anche l’altro cestista al centro del loro progetto. Nelle prime due partite disputate, Morant aveva lasciato tutti a bocca aperta. La point guard dei Memphis Grizzlies, infatti, aveva viaggiato a 36 punti e 8 assist di media tirando quasi col 60% dal campo. Numeri incredibili, e difficilmente sostenibili sul lungo periodo, che danno bene l’idea del grande talento di cui dispone la giovanissima stella dei Grizzlies.

A trascinare gli ospiti al successo sono allora Kyle Anderson (28 punti, massimo in carriera) e Dillon Brooks (24 punti). Per la squadra di Steve Nash è la seconda sconfitta consecutiva, su cui incidono tantissimo le assenze di Durant e Irving (tenuti a riposo) e Dinwiddie (rottura del crociato, stagione già finita per lui). Non basta la doppia doppia di Caris LeVert (28 punti e 11 assist).

Primo successo stagionale per i Denver Nuggets, che superano gli Houston Rockets per 124-111 grazie a un Nikola Jokic dominante: il serbo chiude con una tripla doppia da 19 punti, 12 rimbalzi e 18 assist (record per un centro negli ultimi 52 anni) e trascina il team del Colorado alla vittoria. Ancora a secco i texani, nonostante un James Harden estremamente produttivo (36 punti con 10/16 al tiro).

Volano gli Atlanta Hawks che, pur senza Danilo Gallinari, battono i Detroit Pistons per 128-120 e si mantengono a punteggio pieno (3 vittorie in altrettante partite). Nell’esordio in Georgia il top scorer è, tanto per cambiare, Trae Young, autore di 29 punti, mentre dall’altra parte si fermano a quota 27 Jeremi Grant e Josh Jackson.

Vittoria all’ultimo respiro per gli Utah Jazz, che passano per 109-110 sul campo degli Oklahoma City Thunder. Decisivo il canestro di Donovan Mitchell (20 punti) a 7” dalla sirena, con contributi fondamentali anche da parte di Bojan Bogdanovic (23 punti) e Mike Conley, che sfiora la tripla doppia con 20 punti, 10 rimbalzi e 9 assist. A OKC non bastano gli sforzi di Luguentz Dort e Shai Gilgeous-Alexander, che chiudono rispettivamente a 26 e 23 punti.

I risultati della notte NBA

Atlanta Hawks-Detroit Pistons 128-120

Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies 111-116 dopo OT

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz 109-110

Denver Nuggets-Houston Rockets 124-111

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers 107-115

