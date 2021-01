Basket

NBA Becky Hammon, Popovich: "Donne coach? Qualificate anche più degli uomini"

NBA - Gregg Popovich spiega la scelta di affidarsi a Becky Hammon come assistente e, in occasione della sfida contro i Lakers, come head coach dopo la sua espulsione: "Non c'è nulla di cui stupirsi, non abbiamo assunto Becky Hammon per fare la storia, ma perchè lo meritava, era qualificata per questo lavoro".

