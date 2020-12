Nella notte del suo 36esimo compleanno Lebron James riscrive un altro record nella storia dell'NBA: grazie al suo movimento in post basso contro i San Antonio Spurs e relativo canestro il "Re" per la millesima partita consecutiva raggiunge la doppia cifra in termini di punti a referto. Nessuno come lui. Il secondo in questa speciale classifica, staccatissimo, è un tale Michael Jordan (866), seguito a sua volta da Kareem Abdul-Jabbar (787). James ha giocato otto volte la notte del suo compleanno e per otto volte è stato il miglior marcatore della serata. Già, è un record anche questo...