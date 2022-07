Basket

Basket, Sentite cosa diceva Simone Fontecchio: “NBA? Io ho aspettative molto alte…”

BASKET - Visto l’approdo di Simone Fontecchio in NBA, vi proponiamo un estratto dell'intervista che abbiamo realizzato con lui in occasione del match di Eurolega tra Olimpia Milano e Saski Baskonia, ormai sua ex squadra. Si parlava anche di futuro e di obiettivi da realizzare.

