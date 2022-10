Dopo la rissa nell'allenamento dei Golden State Warriors e il video rivelato dal sito TMZ che ha messo in imbarazzo la franchigia campione in carica e tutta l'NBA, Draymond Green è apparso davanti alla stampa per parlare del pugno rifilato a Jordan Poole. Un gesto folle, ingiustificabile, che Green ha commentato in questo modo: "Mercoledì ho sbagliato. Mi sono scusato con la squadra e con Jordan. Dopo la pubblicazione del video provo enorme imbarazzo non solamente per aver commesso quelle azioni, ma anche per quello che Jordan deve sopportare, quello che la squadra deve sopportare, quello che l'organizzazione deve sopportare e anche la famiglia di Jordan. Mi sono scusato anche con sua madre e suo padre per quello che hanno dovuto vedere".

Warriors erano intenzionati a gestire l'accaduto all'interno delle proprie mura senza prevedere multe o sospensioni, Sono un essere umano con molti difetti e li conosco meglio di chiunque altro. Ho lavorato molto su me stesso, ma c’è ancora molto da fare. Mercoledì ero in un momento davvero, davvero brutto mentalmente: ci sono cose con cui sto facendo i conti nella mia vita privata che non avrei dovuto portare in campo. Ho fallito come uomo e come leader: dovrò riguadagnarmi il rispetto e la fiducia dello spogliatoio", ha aggiunto l'orso ballerino. Inizialmente l'accaduto era stato minimizzato, ierano intenzionati a gestire l'accaduto all'interno delle proprie mura senza prevedere multe o sospensioni, ma la fuoriuscita del video ha cambiato ogni scenario . "", ha aggiunto l'orso ballerino.

Ho sbagliato. Mi sono scusato con la squadra e con Jordan. Ho fallito come uomo e come leader

Green ha inoltre sottolineato che la tensione e il pugno non centrano nulla con la situazione contrattuale sua e di Poole, entrambi in attesa di un'estensione contrattuale: "Vi posso assicurare quello che è successo non ha nulla a che fare con il contratto di Poole o con la mia futura estensione, io non penso mai ai soldi che guadagnano i miei compagni di squadra". Dopo le scuse e questa spiegazione, Draymond ha aggiunto che si allontanerà per qualche giorno dalla squadra, per riflettere sull'accaduto, lasciare tranquilli i compagni e attendere le decisioni della dirigenza, che ora non può non prendere dei provvedimenti: "Se penso di rientrare per la prima gara di regular season contro i Lakers? Si, dal mio punto di vista credo di si, ma devo capire quello che succederà, ci sono anche situazioni che io non posso controllare".

La chiosa di Green è dedicata al video, a come sia uscito e al fatto che i Warriors hanno deciso di avviare un'indagine interna per far luce sull'accaduto: "Penso che sia una stro...a: i video di quando proviamo gli schemi non diventano pubblici. Ho visto il video almeno 15 volte, forse di più. E mi sono detto: 'Appare davvero brutto, persino peggio di quanto pensassi. Patetico'. Ma il video è stato fatto trapelare proprio per farlo sembrare così. È stato tagliato perché si vedesse il momento in cui io mi avvicino a lui, non c'è l’audio, perciò ha raggiunto l'obiettivo che si era prefissato. Mi ha fatto dire: 'È orribile, bruttissimo'. E quello che ho fatto è effettivamente orribile e bruttissimo in base a quello che si vede. Ringrazio gli Warriors per aver lanciato un'investigazione: non era un atto dovuto, sono contento che vogliano andare fino in fondo".

