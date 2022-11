, con dieci partite disputate per la regular season 2022-2023. Non mancano come sempre le grandi emozioni e giocate da parte dei campioni che militano nella Lega di basket più famosa al mondo. Facciamo quindi un breve recap di Si è conclusa da poco la lunga notte NBA Non mancano come sempre le grandi emozioni e giocate da parte dei campioni che militano nella Lega di basket più famosa al mondo. Facciamo quindi un brevedi quanto accaduto oltreoceano

Vittoria casalinga dei Philadelphia 76ers sugli Atlanta Hawks per 104-101, dopo essere andati in svantaggio nel primo quarto (23-34) ribaltano la partita nella ripresa, prima pareggiando i conti alla terza sirena (81-81) quindi operando il sorpasso decisivo nell’ultima frazione. 30 punti per Joel Embiid e doppia doppia per Tobias Harris con 24 punti e 10 rimbalzi, mentre per Atlanta il top scorer è Trae Young con 18 punti e 18 assist.

Successo in casa anche per i Washington Wizards sui Minnesota Timberwolves per 142-127, in un match condotto dal primo quarto (38-33) e messo in cassaforte già nella seconda frazione toccando anche il massimo vantaggio a +27 sul 73-46 (77-58 all’intervallo lungo). Al rientro dagli spogliatoi la franchigia della Capitale ha amministrato il notevole margine accumulato nei parziali precedenti, trascinata dai 41 punti di un Kristap Porzingis in grande spolvero e dai 23 punti di Kyle Kuzma. Per gli ospiti, invece, 29 punti di Anthony Edwards e 23 di Jaylen Nowell.

Continua la corsa in vetta alla classifica della Eastern Conference per i Boston Celtics, che al TD Garden piegano la resistenza dei Charlotte Hornets col punteggio di 140-105. Nel primo quarto i vice-campioni in carica segnano ben quarantacinque punti (19-45), mettendo la partita sui binari giusti e toccando poi il +40 nell’ultima frazione (132-92) senza lasciare possibilità di replica agli ospiti che non riescono a contenere lo straripante attacco dei Celtics. Jason Tatum mette a referto ben 39 punti, con Marcus Smart che firma una doppia doppia da 22 punti e 15 assist. Per gli Hornets, invece, 24 punti di Jalen McDaniels e 22 di Kelly Oubre Jr.

Vincono di fronte al proprio pubblico anche i Brooklyn Nets, che al Barclays Center sconfiggono gli Orlando Magic di Paolo Banchero per 109-102. Dopo una fiammata dei Magic nel primo quarto (23-29), i Nets prendono in mano le redini del gioco e mettono la freccia nella seconda frazione (52-51), incrementando il margine nella ripresa con Orlando che non riesce ad avvicinarsi quanto basta per provare ad impensierire gli avversari che gestiscono fino alla sirena finale. Kevin Durant esagera e segna 45 punti, con Kyrie Irving che ne mette a referto 20 punti. Doppia doppia, invece, per Nic Claxton. Ai Magic non bastano i 24 punti del nostro Paolo Banchero e di Bol Bol, mentre Franz Wagner chiude con 21 punti.

Non si fanno sorprendere i Toronto Raptors, che battono in casa i Cleveland Cavaliers per 100-88. I canadesi costruiscono il successo odierno nel terzo quarto, dove prendono il largo anche a +18 (80-62) con i Cavaliers che faticano a rimanere in scia nella frazione conclusiva dove Toronto tocca il +20 (93-73). Gli ospiti cercano di limitare i danni nell’ultimo quarto, rendendo meno pesante il passivo fino al -12 con cui cedono a Toronto sul punteggio di 100-88. O.G. Anunoby risulta essere il migliore dei suoi con 20 punti, mentre Pascal Siakam firma una doppia doppia da 18 punti ed 11 rimbalzi. Ai Cavaliers non bastano le doppie doppie di Evan Mobley (18 punti e 15 rimbalzi) e Darius Garland (18 punti ed 11 assist).

Fanno rispettare il fattore campo anche i New Orleans Pelicans, che prevalgono sugli Oklahoma City Thunder per 105-101. Padroni di casa subito davanti dopo un parziale di 34-26, con gli ospiti che hanno la possibilità di chiudere i conti nel quarto conclusivo (100-101): i Pelicans rimangono però lucidi nelle fasi più calde, operando il contro-sorpasso che consente alla squadra della Louisiana di aggiudicarsi il match con quattro lunghezze di margine (105-101). Zion Williamson sfiora la tripla doppia con 23 punti, 8 rimbalzi ed 8 assist. 20 punti per Trey Murphy III, mentre per i Thunder il solito Shai Gilgeous-Alexander segna ben 31 punti.

Battono un colpo anche i Denver Nuggets, che alla Ball Arena piegano gli Houston Rockets col punteggio di 129-113. Dopo un primo tempo equilibrato (70-68), la compagine del Colorado aumenta i giri del proprio motore con un terzo quarto da 36-23 che spacca in due la partita (106-91) e consente ai Nuggets di prendere il largo: Houston cede di schianto e non riesce a rientrare nella frazione conclusiva, con Denver che amministra il margine fino al +16 finale (129-113). Nikola Jokic accarezza la tripla doppia con 32 punti, 12 rimbalzi ed 8 assist, insieme ai 31 di Jamal Murray. Per i Rockets, invece, 18 punti di Alperen Sengun.

Sconfitta casalinga per gli Utah Jazz contro i Chicago Bulls per 107-114. Primo quarto in perfetta parità (27-27), con i Jazz che tentano la fuga nella seconda frazione (60-53). Nella ripresa i Bulls escono meglio dagli spogliatoi, spingendo sull’acceleratore ed operando il sorpasso (80-86). Nel parziale conclusivo Chicago tocca anche la doppia cifra di vantaggio (82-94), con Utah che ricuce parzialmente ma non basta per aggiudicarsi il match. DeMar DeRozan trascina i suoi con 26 punti, insieme ai 20 di un sempre efficace Zach LaVine. Per i padroni di casa, invece, 32 punti e 9 rimbalzi per Lauren Markkanen e 23 per Kelly Olynk. Non scende in campo il nostro Simone Fontecchio, che rimane in panchina per tutta la partita.

Vittoria convincente per i Phoenix Suns, che sconfiggono in rimonta i Sacramento Kings per 117-122. Gli ospiti mettono subito la testa avanti (26-31), con i californiani che ribaltano la partita nel secondo quarto (64-63). I Suns non ci stanno e ritornano prepotentemente in vantaggio nella ripresa (84-91), sbagliando meno possessi nel quarto conclusivo fino al +7 con cui espugnano il Golden 1 Center di Sacramento. Devin Booker è scatenato con 44 punti, mentre DeAndre Ayton timbra una doppia doppia da 17 punti e 12 rimbalzi. Per i Kings, invece, tripla doppia sfiorata da Domantas Sabonis con 17 punti, 9 rimbalzi e 10 assist.

Nel match che chiudeva la lunga notte NBA gli Indiana Pacers sorprendono nel finale i Los Angeles Lakers sconfiggendoli per 115-116. I giallo-viola rimangono davanti per tre quarti (93-84), con i Pacers che tentano il tutto per tutto nel parziale conclusivo operando il sorpasso sulla sirena finale per il 115-116 che beffa i Lakers. Doppia doppia per Tim Haliburton con 24 punti e 14 assist, mentre tra i californiani 21 punti di LeBron James e doppia doppia di Anthony Davis con 25 punti e 13 rimbalzi.

