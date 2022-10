Vincono i Detroit Lions la sfida con gli Orlando Magic per 113-109, Vittoria esterna, invece, per i Washington Wizards, che espugnano il campo degli Indiana Pacers 107-114 in un match che li ha sempre visti avanti nonostante i 26 punti di Tyrese Haliburton. Successo anche per i Toronto Raptors, che superano di misura i Cleveland Cavs 108-105 in un match a due facce. Canadesi che volano nel primo tempo, Cavs che passano avanti nel secondo, ma nel finale Pascal Siakam (23 punti e 11 rimbalzi) e compagni ripassano e vincono. ma la notizia del giorno porta il nome di Paolo Banchero . Il rookie con il passaporto italiano chiude la sua prima partita in NBA con 27 punti, 9 rimbalzi e 5 assist, numeri che hanno subito ricordato gli esordi di campioni come James LeBron., che espugnano il campo degli Indiana Pacers 107-114 in un match che li ha sempre visti avanti nonostante i 26 punti di Tyrese Haliburton., che superano di misura i Cleveland Cavs 108-105 in un match a due facce. Canadesi che volano nel primo tempo, Cavs che passano avanti nel secondo, ma nel finale Pascal Siakam (23 punti e 11 rimbalzi) e compagni ripassano e vincono.

Ko interno per i Miami Heat, che cedono 108-116 ai Chicago Bulls dopo aver dominato il primo tempo. DeMar DeRozan, con 37 punti, e compagni volano nella ripresa e vincono agevolmente. Brutto ko all’esordio per i Brooklyn Nets, che cedono in casa 108-130 ai New Orleans Pelicans in un match senza storia e dove non bastano i 32 punti di Kevin Durant a evitare la sconfitta. Successo, invece, per gli Atlanta Hawks, che superano 117-107 gli Houston Rockets con 24 punti di John Collins e 13 assist di Trae Young.

Vincono i Memphis Grizzlies la sfida con i New York Knicks per 115-112 dopo che i padroni di casa avevano toccato anche il +19 prima di rischiare tantissimo nel finale, con Ja Morant che sfiora la doppia doppia con 34 punti e 9 assist. Vittorie anche per i Minnesota Timberwolves, che superano gli Oklahoma City Thunder 115-108, e per gli Charlotte Hornets, che espugnano il campo dei San Antonio Spurs con un netto 102.129

Esordio per Simone Fontecchio con gli Utah Jazz che si impongono 123-102 contro i Denver Nuggets, ma per l’azzurro solo un assaggio di NBA con 56 secondi sul parquet. Infine, nella mattinata italiana, vittoria in rimonta per i Phoenix Suns che battono i Dallas Mavericks 107-105 (35 punti Luka Doncic) e per i Portland Trail Blazers che battono i Sacramento Kings 115-108 (33 punti De’Aaron Fox).

I RISULTATI DELLA NOTTE (20 OTTOBRE)

Detroit Pistons – Orlando Magic 113-109

Indiana Pacers – Washington Wizards 107-114

Toronto Raptors – Cleveland Cavaliers 108-105

Miami Heat – Chicago Bulls 108-116

Brooklyn Nets – New Orleans Pelicans 108-130

Atlanta Hawks – Houston Rockets 117-107

Memphis Grizzlies – New York Knicks 115-112

Minnesota Timberwolves – Oklahoma City Thunder 115-108

San Antonio Spurs – Charlotte Hornets 102-129

Utah Jazz – Denver Nuggets 123-102

Phoenix Suns – Dallas Mavericks 107-105

Sacramento Kings – Portland Trail Blazers 108-115

