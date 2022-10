Inizia con una sconfitta la prima stagione NBA di Paolo Banchero: i suoi Orlando Magic perdono in volata 113-109 sul campo dei Detroit Pistons, guidati dai 24 punti con 6 triple del croato Bojan Bogdanovic, dai 19 del rookie Jaden Ivey e dai 14 con 10 assist di Cade Cunningham, prima scelta al Draft 2021. La numero uno del 2022, ovvero Banchero, talento nato a Seattle ma di origini italiane, fa enormemente meglio viste compila un tabellino che recita, in 35' sul parquet, ben 27 punti, 9 rimbalzi, 5 assist, 2 stoppate e 4 palle perse con 11 su 18 al tiro e 5 su 7 ai liberi. Una prova a tutto tondo, con quasi metà fatturato nel quarto periodo (13 dei 27 punti finali, ndr) dove si è travestito da autentico trascinatore per i suoi Magic, anche se la rimonta non è stata completata.

LeBron James. Infatti i 27 punti di Paolo sono il massimo all'esordio per una prima scelta assoluta proprio dai tempi di King James, che il 29 ottobre 2003 ne stampò 25 nel ko dei suoi Cavaliers a Sacramento contro i Kings. Banchero, che aggiunge anche 9 rimbalzi e 5 assist ai 27 punti, diventa il terzo nella storia NBA (dal 1969) con un boxscore da almeno 25+5+5 all'esordio assoluto tra i professionisti dopo LeBron e Kareem Abdul-Jabbar. Un debutto che, oltre per la strepitosa schiacciata in testa a Joseph , resterà negli annali perchè i numeri sono addirittura migliori di quelli di un certo. Infatti i 27 punti disono il massimo all'esordio per una prima scelta assoluta proprio dai tempi di, che il 29 ottobre 2003 ne stampò 25 nel ko dei suoicontro i, che aggiunge anche 9 rimbalzi e 5 assist ai 27 punti, diventa il terzo nella storia NBA (dal 1969) con un boxscore da almeno 25+5+5 all'esordio assoluto tra i professionisti dopo

La partita di Banchero

Il talento di origini italiane parte in quintetto, segna il primo canestro della partita con un "gancetto" nei pressi del ferro, e poi aggiunge una schiacciata e un tiro dalla media per 6 dei primi 8 punti di Orlando. Per Banchero sono 7 punti in un primo quarto dominato dai Magic sul 28-17 (anche 24-10 ad un certo punto), che diventano 9 con 3 rimbalzi e 3 assist all'intervallo, chiuso però da Orlando sotto 57-55.

I Detroit Pistons ribaltano la gara con le triple di Bogdanovic, le invenzioni di Cunningham e l'atletismo dei due rookie Ivey e Duren, "stuzzicati" dal duello con Banchero. Il futuro azzurro nel terzo periodo segna altri 5 punti portandosi a 14, ma i Magic faticano, vanno anche a -11 e restano in vita grazie a quattro triple di fila di Jalen Suggs. L'ultimo quarto si apre con una gran stoppata di Banchero e poi il contropiede con l'assist per la tripla di Hampton, poi l'ex Duke segna 7 punti di fila e riporta Orlando a -2 sul 95-93. I Pistons però sono più lucidi e la spuntano, nonostante Paolo sia l'ultimo ad arrendersi e aggiunga altri 6 punti per arrivare a 27: a chiudere il discorso è la bomba di Stewart per il 111-107, diventato 113-109 alla sirena conclusiva.

