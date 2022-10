Paolo Banchero nella sconfitta, la quinta in sei partita, dei suoi Orlando Magic, battuti a Dallas dai Mavericks di Luka Doncic 114-105. Il rookie di origini italiane per la prima volta in stagione resta sotto quota 20, soprattutto tira male, va a sbattere spesso e volentieri contro la buona difesa dei texani, e dà l'impressione di essere un po' stanco, date le 7 partite in 11 giorni ad oltre 33' di media sul parquet. Dopo sei gare molto positive, l'ultima delle quali vinta , arriva la prima prova sottotono dinella sconfitta, la quinta in sei partita, dei suoi, battuti adi. Il rookie di origini italiane per la prima volta in stagione resta, soprattutto tira male, va a sbattere spesso e volentieri contro la buona difesa dei texani, e dà l'impressione di essere un po' stanco, date lead oltre 33' di media sul parquet.

Banchero chiude comunque con 18 punti, 3 rimbalzi, 4 assist e 2 perse in 32' con un plus/minus positivo, +8 (unico assieme a Ross), ma conclude molto male dal campo, con appena 6 su 20 al tiro e 1 su 6 tre, senza dimenticare il 5 su 8 ai liberi. Aldilà delle basse percentuali, sono state le scelte a convincere poco, spesso forzate e comunque contro una difesa pronta a reagire ad ogni sua mossa. Paolo ha segnato dall'angolo la tripla del 10-5, all'intervallo era a 12 punti, poi nella ripresa ha segnato appena due canestri per arrivare a 18 punti, ma è sembrato davvero con poca benzina quando invece nelle altre gare era cresciuto nei secondi tempi.

I Magic toccano il +10 con un grande avvio, 19-9, poi addiruttra +11 sul 51-40, ma Dallas è squadra esperta e molto solida, impatta all'intervallo sul 60-60, e poi allunga fino a +10 sul 93-83 a inizio ultimo quarto con i canestri di Wood e Hardaway Jr. Nel finale Orlando prova a restare in scia ma a chiudere il discorso è Dorian Finney-Smith con la bomba dall'angolo del 110-103. Nei Magic, sempre senza le guardie Anthony, Fultz e Suggs, oltre ai 18 punti di Banchero ci sono i 16 con 11 rimbalzi di un convincente Bol Bol, i 15 di Hampton e Carter Jr., i 12 di Harris e gli 11 punti di Wagner (3 su 12 al tiro).

Dallas si gode i 21 punti di un ottimo Tim Hardaway Jr., i 13 di Finney-Smith, i 12 di Dinwiddie, ma soprattutto i 44 punti di uno stellare Luka Doncic, 30 dei quali nel primo tempo, con 17 su 26 al tiro, 3 rimbalzi, 5 assist, e senza alcuna palla persa. Impressionante l'inizio di stagione dello sloveno che supera quota 30 punti per la sesta volta in sei gare (3-3 di record per Dallas): l'ultimo a riuscirci fu Michael Jordan nel 1986, 36 anni fa.

