Prosegue la stagione di NBA. Nella notte si sono disputate Nella notte si sono disputate ben sette partite di regular season e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati e i migliori realizzatori di giornata

Sacramento sconfigge Miami per 119-113 e conquista la prima vittoria stagionale. Decisivi i 27 punti di Kevin Huerter e i 22 di Keegan Murray, ma sono molto importanti anche i 18 punti di Domantas Sabonis e i 17 punti e 13 rimbalzi di De’Aaron Fox. In casa Heat non bastano invece i 34 punti di Tyler Herro e i 23 di Bam Adebayo. Bene Charlotte, che batte Golden State per 120-113 all’overtime. Per gli Hornets grandi prestazioni di P.J. Washington, autore di 31 punti, e Gordon Hayward (23 punti). Inutili tra le fila dei Warriors i 31 punti e 11 rimbalzi di Stephen Curry e i 24 punti di Jordan Poole.

Vincono gli Indiana Pacers e lo fanno contro Brooklyn (alla sua quarta sconfitta di fila) per 125-116. Ottime prove di Bennedict Mathurin e Tyrese Haliburton: il primo mette a referto 32 punti dalla panchina, mentre il secondo segna 26 punti. Non sono invece sufficienti ai Nets i 35 punti di Kyrie Irving e i 26 di Kevin Durant. Successo importante per Philadelphia: i 76ers superano Chicago in trasferta per 114-109 e conquistano la terza vittoria stagionale. Fondamentali per gli ospiti i 25 punti di Joel Embiid e i 15 punti e 11 assist di James Harden. Tra le fila dei Bulls non servono a niente i tre giocatori con 20 o più punti, ovvero DeMar DeRozan (24), Nikola Vucevic (23) e Zach LaVine (20).

Continua il percorso netto di Milwaukee, che nella notte sconfigge Atlanta per 123-115 e porta a casa la quinta vittoria in altrettante partite in questo inizio di stagione. Decisivi Giannis Antetokounmpo e Jrue Holiday, entrambi con 34 punti a referto (da segnalare anche i 17 rimbalzi del greco e i 12 assist del numero 21). Ininfluenti per gli Hawks i 42 punti di uno scatenato Trae Young. Oklahoma accelera nell’overtime e conquista il successo esterno contro Dallas per 117-111. In casa City Thunder c’è sicuramente da segnalare la grandissima prova da 38 punti, 9 assist e 6 rimbalzi di Shai Gilgeous-Alexander, mentre a Dallas non basta la tripla doppia di Luka Doncic (31 punti, 16 rimbalzi e 10 assist).

Nell’ultimo incontro di giornata arriva la vittoria in extremis di Utah contro Memphis (124-123) grazie alle fondamentali triple nel finale di Kelly Olynik (autore di 23 punti nel corso dell’intera partita) e Beasley. In casa Jazz sono ottime anche le prove di Lauri Markkanen (23 punti e 9 rimbalzi) e Jordan Clarkson (21 punti). Non sono invece abbastanza per i Grizzlies i 32 punti di Desmond Bane e i 30 punti di Ja Morant.

RISULTATI DI GIORNATA

Sacramento Kings (1-4) – Miami Heat (2-5) 119-113

Charlotte Hornets (3-5) – Golden State Warriors (3-3) 120-113

Brooklyn Nets (1-5) – Indiana Pacers (3-4) 116-125

Chicago Bulls (3-4) – Philadelphia 76ers (3-4) 109-114

Milwaukee Bucks (5-0) – Atlanta Hawks (4-2) 123-115

Dallas Mavericks (2-3) – Oklahoma City Thunder (3-3) 111-117

Utah Jazz (5-2) – Memphis Grizzlies (4-2) 124-123

