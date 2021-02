Basket

Basketball Heroes: Antonello Riva, il miglior bomber di sempre in Serie A

Antonello Riva è l'uomo dei record. Con Cantù diventa il miglior bomber di sempre in Serie A e con la maglia azzurra detiene in record di punti realizzati in una sola partita: 46.

