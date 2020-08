Il presidente di Lega, Umberto Gandini, ha confermato le date di inizio e fine della prossima stagione, che si aprirà molto presto (27 agosto) con la maxi-Supercoppa a 16 squadre. La speranza è quella di poter iniziare l'annata riaprendo i palazzetti anche in maniera parziale, considerando l'evoluzione dell'epidemia di coronavirus in Italia.

Si comincia presto, il 27 agosto con la maxi-Supercoppa a 16 squadre, e si finisce il 14 giugno, ultima data disponibile per la finale-scudetto. Poi, il pre-olimpico di Belgrado che potrà portare la nostra nazionale alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Nel mezzo, i tanti impegni con le coppe internazionali che vedranno ben 9 squadre italiane impegnate a ogni livello europeo, tra Eurolega, Eurocup, Champions League e FIBA Europe Cup. Il calendario della prossima annata sarà molto fitto e intenso, anche per recuperare i mesi persi per la pandemia e, coronavirus permettendo, ci regalerà dieci mesi di grande basket. Il primo appuntamento di prestigio è programmato per il 18-20 settembre, con le Final Four di Supercoppa alla Virtus Segafredo Arena di Bologna. Umberto Gandini, presidente di Lega Basket, ha fatto il punto della situazione dopo l'assemblea tenutasi ieri, martedì 4 agosto, a Bologna.

Quarti e semifinali playoff saranno al megio delle cinque gare, e vorremmo trovare le date per fare le finali al meglio delle sette. Il calendario è molto fitto, ma sono molto contento di avere 9 squadre impegnate nelle coppe europee. Ci auguriamo presto di averne una seconda in Eurolega, e sapete tutti che mi riferisco alla Virtus Bologna.

Sul fronte diritti televisivi, la Lega ha aperto il bando per l'assegnazione delle prossime due stagioni: sarà un'operazione molto rapida, da consumarsi nell'arco di due settimane per gli impegni imminenti di Supercoppa.

Cerchiamo più visibilità, quindi più approfondimenti e contenuti attorno alle partite in diretta. Tra mercoledì e giovedì il bando sarà inviato a tutte le emittenti e pubblicato sul sito di Lega Basket e si chiuderà il 20 agosto alle ore 12, quando apriremo le buste con le offerte. Le dirette saranno appannaggio sia degli operatori pay sia di quelli in chiaro. Tutte le partite di Supercoppa avranno copertura televisiva: la finale sarà in chiaro, per le due semifinali c'è un'opzione.

Argomento di discussione molto importante nel corso dell'assemblea è stata la possibilità di cominciare la nuova stagione con una riapertura quantomeno parziale dei palazzetti, così da poter aiutare economicamente le squadre già provate dai mesi di pandemia. Eventuali decisioni saranno prese analizzando l'evoluzione dell'epidemia di coronavirus sul territorio italiano.

Oggi dobbiamo vivere con norme che impediscono la fruizione completa del prodotto basket. Abbiamo ancora venti giorni prima di iniziare. Il nostro obiettivo primario è farlo con la presenza del pubblico, idealmente in Supercoppa, ma in assoluto dalla prima giornata di campionato. I tempi della riapertura non dipendono da noi, ma dall'evoluzione degli scenari a livello sanitario. Con quale percentuale di pubblico sarà possibile la riapertura è impossibile da dirsi ora: noi vorremmo che fosse completa, ma sappiamo che per un certo periodo non potrà essere così.

Un'ultima battuta sulla situazione di Torino, neo-promossa "congelata" dopo la rinuncia di Pistoia e poi rimasta in Serie A2 in seguito alle iscrizioni in extremis di Cremona e Virtus Roma, che hanno permesso la costruzione di una Serie A a 16 squadre.

Abbiamo fatto scelte che non rinneghiamo, figlie dei momenti in cui ci siamo trovati. Eravamo con un numero dispari di squadre e in maniera coerente, con un nostro ranking, siamo arrivati a indicare Torino come prima squadra designata a subentrare. Poi Pistoia ha rinunciato e ne abbiamo dovuto prendere atto. Mentre avveniva questa scelta dolorosa, altre squadre che apparivano in difficoltà sono riuscite a risolvere i loro problemi e iscriversi.

