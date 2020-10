Basket

Basket Serie A, Highlights: Cremona-Venezia 66-83

2° successo in Serie A per l'Umana Reyer Venezia, che espugna il PalaRadi di Cremona grazie alla grande prova di Jeremy Chappell (15 punti, 6 rimbalzi e 4 assist), alle triple, e alle solite ottime prestazioni di Austin Daye, Stefano Tonut e Mitchell Watt. A Cremona non bastano i 19 di TJ Williams.

