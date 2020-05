Davide Moretti ha deciso: lascia Texas Tech e firmerà con l'Olimpia Milano

Il talento classe 1998 dice addio all'università e firma con l'agenzia del potente Misko Raznatovic. Il suo futuro è all'AX Armani Exchange come riportano Sportando e Superbasket: lo attende un contratto pluriennale alla corte di Ettore Messina, che allenò suo papà Paolo alla Virtus Bologna nel 1993 e anche in Nazionale.

Davide Moretti ha preso la sua decisione, un'idea che era nell'aria da qualche tempo: addio a Texas Tech e rientro in Europa per riprendere la carriera da professionista, con ogni probabilità all'Olimpia Milano. Il play-guardia classe 1998, nelle ultime tre stagioni all'università a Lubbock, ha firmato col potente agente Misko Raznatovic e nelle prossime settimane diventerà anche un giocatore dell'AX Armani Exchange per le prossime stagioni, secondo quanto riportato da Sportando: inoltre, dal report di Superbasket, Moretti firmerà un contratto di due anni con opzione per un'ulteriore stagione e avrà una base d'ingaggio di 200mila euro.

Moretti, che all'Olimpia dovrebbe sostituire Amedeo Della Valle, altro assistito di Raznatovic, sarà allenato quindi da Ettore Messina, lui che in passato aveva diretto il papà di Davide, Paolo, ai tempi della Virtus Bologna nel 1993 e poi in Nazionale nel 1997 agli Europei di Barcellona.

Soltanto una settimana fa, intervenuto a Radio 108, Moretti disse: "Per quanto riguarda le voci uscite su Milano, si è vero, c'è stato un interessamento, nel caso uscissi dall'NCAA, se ne riparlerà". Nelle tre stagioni a Texas Tech, il rendimento di Davide è stato in crescendo: dopo l'anno da freshman con appena 3.5 punti in circa 12 minuti, dal secondo anno ha sempre giocato oltre 30', è diventato un riferimento e un leader per coach Beard e ha viaggiato a 11.5 e 13 punti di media rispettivamente negli ultimi anni. Da sophomore, nel 2018-19, Moretti ha giocato e perso la finale del Torneo NCAA contro Virginia.

