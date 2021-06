Basket

Basket: Gabriele Procida in esclusiva a Eurosport fra Nazionale, il Draft NBA e Cantù

BASKET - Gabriele Procida, talento di Cantù e giovane promessa del basket italiano, parla in esclusiva a Eurosport del ritiro con la Nazionale di Meo Sacchetti in Val Rendena (Trentino), della stagione con l'Acqua S.Bernardo chiusa con la retrocessione, della decisione di dichiararsi per il Draft NBA e del suo sviluppo come giocatore.

00:08:30, un' ora fa