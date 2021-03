Basket

Basket, Serie A: highlights: Brescia-Reggio Emilia 89-79

3° successo consecutivo per la Germani Brescia che, tra le mura amiche del PalaLeonessa, supera la Unahotels Reggio Emilia (all'8° k.o. nelle ultime 9 gare di Serie A). Kenny Chery (22) principale protagonista, in una partita caratterizzata da continui parziali e blackout tra le due formazioni. A Reggio non bastano Sims (17) e Taylor (19).

