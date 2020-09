Basket

Basket Serie A, Highlights: Reggio Emilia-Milano 71-87

L'AX Armani Exchange Milano debutta in campionato con un successo per 87-71 sul parquet della UnaHotels Reggio Emilia. Zach LeDay guida l'attacco della squadra di Ettore Messina realizzando 17 punti, seguono Gigi Datome e Shavon Shields a quota 14. Per la Reggiana, 17 di Joshua Bostic in 23' dalla panchina.

