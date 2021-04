Basket

Basket, Serie A, highlights: Sassari-Reggio Emilia 89-82

3° successo consecutivo per il Banco di Sardegna Sassari di coach Pozzecco, che vince in rimonta contro la UNAHOTELS Reggio Emilia. Protagonisti del successo Eimantas Bendzius (25) e l'eterno Miro Bilan (17+7 rimbalzi). A una Reggio Emilia comunque salva matematicamente, grazie ai risultati incrociati di giornata, non bastano le prove del terzetto Lemar-Johnson-Kyzlink.

00:06:14, 40 minuti fa