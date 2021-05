Basket

Basket Serie A, highlights: Sassari-Venezia 75-60

Serviva una risposta è la risposta è arrivata come previsto al PalaSerradimigni per il Banco di Sardegna Sassari che batte con pieno merito 75-60 l'Umana Reyer Venezia in gara 3 e tiene viva la serie dei quarti di finale playoff accorciando sul 2-1.

00:05:30, un' ora fa