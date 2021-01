Basket

Basket, Serie A: Highlights: Virtus Bologna-Brescia 89-90

La Germani Brescia espugna la Segafredo Arena di Bologna grazie a un canestro di David Moss a 3" dalla sirena. Grandissima serata per Giordano Bortolani, autore del career-high in Serie A con 23 punti. Alla Virtus non servono i 23 punti di Marco Belinelli e i 17 con 8 assist di Milos Teodosic.

00:06:21, 10 Visualizzazioni, un' ora fa