Basket, Serie A, highlights: Virtus Bologna-Treviso 91-72

BASKET. SERIE A - La Virtus Segafredo Bologna conquista gara-1 dei quarti Playoff, trascinata dall'illuminante regia di Teodosic (9 assist, record per un giocatore delle V-Nere in una sfida Playoff), dall'ottimo impatto dei lunghi (Gamble e Hunter) e dalla grande prova, a 360°, di Pajola. Alla De' Longhi Treviso non bastano le triple di Logan (5/11 da 3) e la fisicità di Mekowulu.

00:06:34, 12 minuti fa