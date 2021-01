Vanoli Basket Cremona - Allianz Pallacanestro Trieste 80-101

Di Marco Arcari. Grande vittoria dell’Allianz Pallacanestro Trieste, che espugna il PalaRadi di Cremona con un spettacolare 3° quarto (12-29) e supera proprio la Vanoli in classifica. Coach Dalmasson festeggia così nel migliore dei modi la 70ª panchina biancorossa in campionato. Inizio show dei padroni di casa, abilissimi nello sfruttare al meglio i roll profondi di Jarvis Williams e nel piazzare così un 9-0 in neanche 2’. L’Allianz ci mette invece quasi 4 giri di lancetta per trovare il primo canestro su azione. Sbloccatasi, la squadra di coach Dalmasson trova in Milton Doyle il go-to-guy capace di riportarla a stretto contatto (16-15). Cremona dà spettacolo con una serie incredibile di alley-oops, ma Trieste risponde dominando a rimbalzo offensivo e sparando 2 bombe nel finale di 1° quarto per il -1 (25-24). Topias Palmi diventa il principale punto di riferimento dell’attacco di casa, ma gli ospiti replicano col gran lavoro nel pitturato di Marcos Delia e con le scorribande di Juan Manuel Fernandez, trovando anche il primo vantaggio (35-36) al 13’.

Serie A Magia di Milos Teodosic, assist dietro schiena per Gamble UN' ORA FA

Un UFO al PalaRadi! 2 devastanti alley-oops per Marcus Lee contro Trieste

L’inerzia sembra spostarsi nelle mani dei biancorossi, sempre incontenibili a rimbalzo offensivo (14 a metà gara), ma Trieste non ha fatto i conti col tornado J. Williams. L’ala statunitense della Vanoli calamita tantissimi possessi offensivi e, dal post basso, realizza quei canestri che rilanciano il club lombardo in chiusura di 1° tempo (51-47). La bomba di Fernandez non solo consente al “Lobito” di diventare il giocatore con più punti in maglia Trieste in LBA (superato Hrvoje Peric, fermo a quota 574), ma vale anche il sorpasso biancorosso (52-56) dopo 2’ di ripresa. Tra errori da oltre l’arco dei 6.75 e turnovers, Cremona non riesce a ritrovare continuità offensiva e incassa uno 0-12 che la fa sprofondare anche in doppia cifra di svantaggio (54-64).

Andrejs Grazulis cancella T.J. Williams con una stoppatona

Doyle brucia più volte la retina dalla distanza e l’Allianz dilaga (+15 al 28’), chiudendo il 3° quarto in totale controllo dopo un parziale complessivo di 12-29 (63-76). Giuseppe Poeta si carica sulle spalle tutto l’attacco della squadra di coach Galbiati, realizzando o assistendo i canestri che tentato di riaprire la sfida. La coppia Cavaliero-Grazulis ha però idee decisamente diverse, ricacciando gli avversari a -15 (74-89) quando mancano 4’ alla sirena. Palmi inanella uno 0/4 consecutivo da 3 punti, mentre Lee lascia sul ferro troppi tiri liberi e allora le speranze della Vanoli si spengono definitivamente. Davide Alviti spara la bomba del +20 (74-94) e manda i titoli di coda sulla partita. Nel finale il diciottenne Andrea Arnaldo trova i primi punti in carriera in Serie A, sparando anche la bomba che brucia la sirena. MVP condiviso tra Delia (14+8) e Grazulis (17). A Cremona non bastano 6 giocatori in doppia cifra e la doppia-doppia di Poeta (12 e 10 assist).

Perfetto pick&roll e schiacciata tonante per DeVonte Upson

Cremona : T.J, Williams 10, Trunic, J. Williams 19, Poeta 12, Mian 10, Lee 10, Cournooh 3, Palmi 5, Hommes 11, Donda. All. Galbiati.

: T.J, Williams 10, Trunic, J. Williams 19, Poeta 12, Mian 10, Lee 10, Cournooh 3, Palmi 5, Hommes 11, Donda. All. Galbiati. Trieste: Coronica, Upson 6, Fernandez 10, Arnaldo 5, Laquintana 5, Delia 14, Henry 5, Cavaliero 6, Da Ros 8, Grazulis 17, Doyle 16, Alviti 9. All. Dalmasson.

Highlights: Cremona-Trieste 80-101

* * *

Acqua S.Bernardo Cantù - Virtus Segafredo Bologna 82-91

Di Davide Fumagalli. La Segafredo Virtus Bologna si conferma imbattibile in trasferta in questa stagione, vince a Desio contro l'Acqua S.Bernardo Cantù nella 16esima giornata di Serie A e sale a 20 punti, agganciando in classifica Brindisi al secondo posto. Terzo successo in fila per la squadra di Sasha Djordjevic che torna a vincere sul campo di Cantù per la prima volta dal 2008-09: i bianconeri chiudono con percentuali notevoli (62% da due, 11 su 25 da tre) e piazzano addirittura 30 assist, 21 dei quali della coppia Teodosic-Markovic; proprio Milos è stellare con 17 punti e 12 assistenze, Weems aggiunge 13 punti mentre il top scorer è Gamble con 25 punti e 6 rimbalzi, "solo" 6 punti con 0 su 5 da tre per Belinelli. L'Acqua S.Bernardo resiste con orgoglio per larghi tratti del match ma alla fine non può evitare il terzo stop di fila, l'11esimo in campionato: non bastano i 24 punti di Gaines, al ritorno con Cantù e ex Virtus, i 19 di Smith, e la doppia doppia di Bigby-Williams da 21 punti e 11 rimbalzi.

Teodosic pesca Belinelli: rovesciata sulla sirena del primo quarto

La gara del PalaDesio è molto equilibrata in avvio, Gamble e Bigby-Williams fanno sentire i muscoli sotto al ferro, Teodosic e Gaines si scambiano triple, poi la Virtus cambia marcia e va alla prima pausa avanti 24-17 con un break di 9-1 chiuso da un canestro in rovesciata di Belinelli su assist di Milos. Nel secondo quarto prosegue il botta e risposta, Gaines, Thomas e Pecchia replicano a Belinelli e a Teodosic, anche Markovic e Weems partecipano alla prossima ma l'equilibrio resiste e così all'intervallo è 39-38 per la Segafredo.

Tremenda stoppata di Gabriele Procida, Gamble cancellato

Dopo l'intervallo la Virtus cambia marcia, Teodosic piazza una tripla e un assist dietro schiena per Gamble per il +8 (45-53), poi è Gamble a far la voce grossa dentro l'area e a firmare così il +10 sul 61-51, che diventa +14 sul 59-73 grazie a due liberi di Hunter e a un jumper di Belinelli. Nell'ultimo quarto Cantù prova la rimonta, Gaines e Bigby-Williams trascinano l'Acqua S.Bernardo fino a -6 (74-80) ma lì torna al lavoro Teodosic, serve a Weems la tripla del +9, poi sono ancora lui e Markovic ad innescare Gamble e Ricci per i canestri del +14 sul 77-91 che sostanzialmente chiudono il discorso.

Show-time Virtus: Markovic dietro-schiena, Gamble va a schiacciare

Nel prossimo turno di Serie A la Segafredo giocherà in casa contro Brescia, sabato sera alle ore 20, mentre Cantù giocherà domenica 24 gennaio alle 18.30 a Pesaro; Bologna mercoledì avrà anche l'impegno in Eurocup, alle 20.45 in Francia contro il Bourg.

Cantù : Smith 19, Pecchia 4, Procida 3, Kennedy, Bigby-Williams 21, La Torre, Gaines 24, Thomas, Johnson 3, Bayehe, Baparapè ne, Caglio ne. All. Pancotto.

: Smith 19, Pecchia 4, Procida 3, Kennedy, Bigby-Williams 21, La Torre, Gaines 24, Thomas, Johnson 3, Bayehe, Baparapè ne, Caglio ne. All. Pancotto. Bologna: Belinelli 6, Teodosic 17, Markovic 2, Gamble 25, Weems 13, Hunter 4, Alibegovic 6, Ricci 10, Tessitori ne, Abass 2, Adams 6, Deri ne. All. Djordjevic.

* * *

Happy Casa Brindisi - Umana Reyer Venezia 77-89

Di Marco Arcari. 3° successo consecutivo per l’Umana Reyer Venezia, che dopo 3 anni viola il PalaPentassuglia di Brindisi con una grande prova di squadra (16/33 da 3). Esordio impressionante per Wes Clark, tra l’altro ex-di turno, fondamentale nel mettere in cassaforte la vittoria orogranata nell’ultimo quarto. La coppia Bramos-Tonut approccia la sfida nel miglior modo possibile, segnando tutti i punti orogranata (equamente suddivisi) nei primi 4’. D’Angelo Harrison non è però da meno, mettendosi in proprio fin dalla palla a due e tenendo a contatto i padroni di casa (11-14) a metà 1° quarto. L’ingresso di Austin Daye sembra sparigliare le carte in tavola, perché il lungo della Reyer piazza un 2/2 da oltre l’arco dei 6.75 (+9 Venezia), ma Darius Thompson ricuce subito le distanze col 2+1 che brucia la sirena della frazione (21-25).

Recupero difensivo e stoppatona su Tonut! Il concetto di "not in my house" per Thompson

Il break dell’Happy Casa si allunga fino all’11-0 ed è interrotto solamente da 2 tiri liberi di Mitchell Watt (27-27) al 12’. L’Umana però è ormai imbottigliata in un’insolita serie di palle perse (8 nel 2° quarto) e si aggrappa solo all’infinito talento di Bramos, il quale, pur rifiutando qualche tripla di troppo, riesce a non far scappare via i biancoblu. La squadra di coach Vitucci non riesce però a dare la spallata decisiva, complice anche una terna arbitrale che lascia fin troppo correre nei contatti sotto i tabelloni, ma chiude comunque avanti la prima metà di gara (36-34) con una bomba di tabella sparata da James Bell. Venezia rientra sul parquet con un piglio decisamente diverso: 0-7 e Bramos inarrestabile da oltre l’arco (6ª bomba personale al 23’ per il 44-47). Harrison risponde con le classiche logo-triple, ma Andrea De Nicolao sale in cattedra e lancia il nuovo allungo reyerino con 10 punti in rapidissima successione (47-58 al 27’). Brindisi assiste quasi inerme alla grandinata di triple orogranata (7/9 nella frazione) e allo show finale di Clark che lancia gli ospiti sul +16.

Mitchell Watt imperioso con la schiacciatona contro Brindisi

Mattia Udom prova a rispondere colpo su colpo al prosieguo dello spettacolo messo in piedi da Clark, ma quest’ultimo ne segna 8 consecutivi, vanificando così il primo tentativo di rimonta dell’Happy Casa. Ousman Krubally, oltre al solito Harrison, è l’ultimo a mollare tra le file dei padroni di casa, ma nemmeno il suo gran lavoro nei pitturati può impedire il successo veneziano. Difficile trovare un MVP, considerando le grandi prove individuali di almeno 3 giocatori ospiti: Bramos miglior marcatore (20 con 6/10 da 3) e fondamentale nell’allungo, così come De Nicolao (15 e 6/9 al tiro); Clark perfetto nel sigillare il successo nell’ultimo periodo (14 e 5 assist). A Brindisi non bastano i 23 (con 7 assist) di Harrison e ben 19 rimbalzi offensivi.

Incredibile Harrison! Brucia la sirena con un tiro da 25 metri

Brindisi : Krubally 9, Zanelli, Harrison 23, Visconti 3, Gaspardo 2, Thompson 17, Cattapan n.e., Guido n.e., Udom 8, Bell 3, Perkins 9, Willis 3. All. Vitucci.

: Krubally 9, Zanelli, Harrison 23, Visconti 3, Gaspardo 2, Thompson 17, Cattapan n.e., Guido n.e., Udom 8, Bell 3, Perkins 9, Willis 3. All. Vitucci. Venezia: Casarin, Stone 3, Bramos 20, Tonut 14, Daye 6, De Nicolao 15, Campogrande, Vidmar 2, Clark 14, D’Ercole n.e., Cerella, Watt 15. All. De Raffaele.

Highlights: Brindisi-Venezia 77-89

* * *

Banco di Sardegna Sassari - Carpegna Prosciutto Pesaro

Ore 19

* * *

Dolomiti Energia Trentino - De' Longhi Treviso

Ore 20.45

* * *

RIGUARDA VANOLI BASKET CREMONA - ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Vanoli Cremona - Allianz Pallacanestro Trieste Serie A | 16a giornata 01:46:53 Replica

* * *

RIGUARDA ACQUA S.BERNARDO CANTÙ - VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Acqua S.Bernardo Cantù - Segafredo Virtus Bologna Serie A | 16a giornata 01:59:17 Replica

* * *

RIGUARDA HAPPY CASA BRINDISI - UMANA REYER VENEZIA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Happy Casa Brindisi - Umana Reyer Venezia Serie A | 16a giornata 01:52:27 Replica

* * *

RIGUARDA BANCO DI SARDEGNA SASSARI - CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Iscriviti per guardare Hai già un account? Accedi Basket Banco di Sardegna Sassari - Carpegna Prosciutto Pesaro Serie A | 16a giornata 18:55-21:00 Live

* * *

RIGUARDA DOLOMITI ENERGIA TRENTINO - DE' LONGHI TREVISO IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Basket Dolomiti Energia Trentino - De'Longhi Treviso Serie A | 16a giornata 20:39-22:45

Serie A Incredibile Harrison! Brucia la sirena con un tiro da 25 metri UN' ORA FA