Basket, Serie A: Michael Bramos abbatte Sassari con 28 punti

Michael Bramos sfodera una prestazione da record, la sua migliore in carriera in Serie A, per firmare il successo di Venezia contro Sassari: l'americano di passaporto greco ma ormai lagunare d'azione, stampa 28 punti con 6 triple a bersaglio.

00:02:14, 7 Visualizzazioni, un' ora fa