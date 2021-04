Peppe Poeta e la Vanoli Cremona. Il club lombardo, che domenica scorsa ha conquistato la matematica salvezza in Serie A rinnovo di contratto per la prossima stagione con opzione per la successiva con il capitano e leader classe 1985. Il regista di Battipaglia, arrivato la scorsa estate, sta viaggiando a quasi 10 punti e 7 assist di media, con due "doppie doppie" e anche una prova da 30 punti nel derby di Masnago contro Varese. Prosegue il matrimonio frae la. Il club lombardo, che domenica scorsa ha conquistato la matematica salvezza in Serie A vincendo sul campo della capolista Brindisi , ha annunciato ilcon il capitano e leader classe 1985. Il regista di Battipaglia, arrivato la scorsa estate, sta viaggiando a quasi 10 punti e 7 assist di media, con due "doppie doppie" e anche una prova da 30 punti nel derby di Masnago contro Varese.

Questa la nota ufficiale: "Vanoli Basket Cremona comunica con grande piacere di aver prolungato l’accordo in essere con il capitano Peppe Poeta fino al 30 giugno 2022, con opzione per la stagione 2022/2023". Ovviamente felice il giocatore, come si legge sul sito del club lombardo: "È la prosecuzione naturale di un anno fantastico, andato oltre ogni più rosea aspettativa. Alla Vanoli sono stato accolto in maniera speciale, in un ambiente famigliare ma allo stesso tempo estremamente professionale. Sono felice di rimanere a Cremona e ringrazio la Società per la fiducia e l’affetto".

Soddisfatto anche il general manager Flavio Portaluppi: "Siamo molto contenti di poter iniziare la costruzione del roster per la prossima stagione partendo dal rinnovo del capitano. Peppe ha confermato in questi mesi le qualità di giocatore e uomo squadra di cui avevamo bisogno, mettendo al servizio la sua esperienza e calandosi perfettamente nella realtà della Vanoli Basket".

