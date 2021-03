Basket

Basket, Serie A: Scola realizza e abbatte i tabelloni pubblicitari

Corre in contropiede come un ragazzino il 40enne Luis Scola che segna appoggiando al ferro e poi finisce lungo, andando ad abbattere i tabelloni pubblicitari. Per fortuna nulla di grave per l'argentino di Varese.

00:00:37, un' ora fa