Basket, Serie A: Teodosic pesca Belinelli: rovesciata sulla sirena del primo quarto

Milos Teodosic e Marco Belinelli combinano per una giocata spettacolare negli istanti finali del primo quarto della partita tra Acqua San Bernardo Cantù e Virtus Segafredo Bologna: il Beli sfrutta l'assist di Milos per segnare in rovesciata sulla sirena.

9 minuti fa