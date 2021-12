Il turno di Santo Stefano continua a perdere pezzi. Dopo il rinvio del big-match tra AX Armani Exchange Milano e Virtus Segafredo Bologna , necessario per la settimana di quarantena cui è stata sottoposta l'Olimpia in misura precauzionale dopo le positività emerse nel weekend, la LegaBasket si ritrova costretta a disporre il rinvio di altre due partite.

L'ATS ha disposto la quarantena anche per la GeVi Napoli in seguito a nuove positività riscontrate dopo quelle del weekend che avevano coinvolto Jason Rich e due membri dello staff tecnico: impossibile disputare il match in trasferta contro l'Umana Reyer Venezia. E salterà anche la partita fra Vanoli Cremona e Allianz Trieste. I tamponi molecolari hanno confermato ed evidenziato un focolaio ancora più grande di quello emerso lunedì dopo il consueto giro di test antigenici: sono ben 10 gli elementi del gruppo squadra della Vanoli positivi al coronavirus. Cremona non ha dunque a disposizione il numero minimo di giocatori (6) per poter scendere regolarmente in campo domenica.

Turno di recupero mercoledì 5 gennaio?

Quando recuperare le partite? La Lega si è tutelata in previsione di possibili rinvii e, a inizio stagione, ha stilato un calendario privo di turni infrasettimanali. Le gare saltate potrebbero essere re-inserite molto presto: secondo la Gazzetta dello Sport, una data plausibile potrebbe essere quella di mercoledì 5 gennaio, considerando lo stop dell'Eurocup che lascerebbe libere sia Virtus Bologna che Reyer Venezia.

