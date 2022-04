Vanoli Cremona – Germani Brescia 76-88

Di Daniele Fantini. Cremona già retrocessa e priva di Matteo Spagnolo. Brescia già certa del terzo posto finale in classifica. Ne esce una partita con contorni da Summer League, a bassa intensità e con difese accomodanti. Una partita su cui Brescia allunga già le mani nella seconda metà del primo periodo (19-28), costruendo quel margine di sicurezza necessario per condurla in porto senza eccessivo spreco di energie. Coach Alessandro Magro gestisce i minutaggi con il cronometro. Le Germani gioca ormai a memoria, e non ha problemi nell'esprimere qualità anche con quintetti sperimentali e senza un particolare apporto dei suoi esterni.

È lo scenario ideale per provare a mettere in azione John Brown, al suo esordio dopo la fuga dall'Unics allo scoppio del conflitto in Ucraina. L'ex-Brindisi entra in punta di piedi, mettendosi al servizio della squadra. 7 punti, 4 rimbalzi e 5 assist per un +24 finale di plus/minus (il migliore dei suoi). L'impressione iniziale è che questa squadra sia una nicchia potenzialmente ottima per rifiorire nel nostro campionato. Tra due settimane ne avremo conferma - o meno - con il primo turno dei playoff.

Gli esterni dividono responsabilità e minuti, sfruttando le tante occasioni concesse da una Vanoli che onora la partita come può al netto degli effettivi a disposizione di coach Paolo Galbiati. Naz Mitrou-Long detta il passo con 15 punti e 4 assist. Amedeo Della Valle rincorre con 14, facendo bottino nella ripresa. Lee Moore (13) spinge dalla panchina. E John Petrucelli (13) conferma ancora una volta gli enormi progressi compiuti rispetto a inizio stagione.

Cremona resta in scia finché Brescia concede spazio sul perimetro (11/27 dall'arco, 41%). Al festival si iscrivono prima Tres Tinkle (19 con 4/6 dall'arco), poi Adas Juskevicius (18 con 4/10), caparbio nel non alzare mai bandiera bianca nel terzo periodo. Il finale regala qualche escursione al ferro spettacolare per Jamuni McNeace (10+10 rimbalzi) e i primi punti in Serie A per Nicholas Errica.

Cremona : Poeta 6, Cournooh 11, Juskevicius 18, Tinkle 19, Dime 4; Zacchigna, McNeace 10, Gallo, Errica 2, Kohs 6. N.e.: Agbamu. All.: Galbiati.

: Poeta 6, Cournooh 11, Juskevicius 18, Tinkle 19, Dime 4; Zacchigna, McNeace 10, Gallo, Errica 2, Kohs 6. N.e.: Agbamu. All.: Galbiati. Brescia: Mitrou-Long 15, Della Valle 14, Petrucelli 13, Eboua 7, Burns 11; Moore 13, Parrillo, Cobbins 3, Laquintana 5, Moss, Brown 7. N.e.: Rodella. All.: Magro.

Highlights: Cremona-Brescia 76-88

Openjobmetis Varese – Fortitudo Kigili Bologna 103-92

Di Marco Arcari. Vittoria stupenda, con annessa certezza matematica di salvezza e permanenza in Serie A, per la Openjobmetis Varese. Nel giorno dell'arrivo in panchina di coach Alberto Seravalli, promosso head coach dopo l'esonero di Johan Roijakkers, i biancorossi disputano un 2° tempo incredibile (con 12/15 da tre punti) e danno spettacolo sul parquet amico dell'Enerxenia Arena, travolgendo la Fortitudo Kigili Bologna per 103-92. Pensare che la squadra di coach Antimo Martino aveva cominciato meglio questo 28° turno di stagione regolare, beneficiando di un incandescente Vasilis Charalampopoulos: il greco realizza infatti 11 punti e 3/3 da tre nel 1° quarto (saranno 28 e 6/6 alla sirena) e sembra far presagire un'altra grande prova d'orgoglio dell'Aquila. La reazione varesina è affidata però alla coppia formata da Marcus Keene (MVP della sfida) e Giovanni De Nicolao, coi due play che firmano le giocate utili a chiudere sotto solo di 1 lunghezza (24-25) il 1° quarto.

Lo show di Keene prosegue anche nella frazione successiva, con penetrazioni brucianti al ferro avversario e giocate importanti per assistere al meglio anche i compagni. La Kigili si aggrappa invece al talento di Robin Benzing e ai continui viaggi in lunetta, che riesce a guadagnare con sistematicità (8/10 nella frazione). Per Varese comincia a carburare anche Justin Reyes, giocatore completamente rivitalizzato dopo la separazione del club col tecnico olandese, e così a metà gara l'equlibrio è pressoché perfetto (45-45). A inizio ripresa c'è invece spazio per l'incredibile duello, a distanza ravvicinata, tra Andriu Tomas Woldetensae e Pietro Aradori: 11 punti e tre triple nel quarto per entrambi, con Anthony Beane e Charalampopoulos a fare da rispettive spalle ideali.

Sul finire del 3° quarto, la squadra di coach Martino paga però qualche turnover di troppo e così Keene ne approfitta per firmare il mini-break (5-0) che sostanzialmente vale il 76-69 al 30' di gioco. La frazione decisiva diventa allora l'ultima, con la grandinata di triple biancorosse che non si arresta affatto (18/32 alla fine). Paulius Sorokas s'iscrive al festival del tiro pesante e, insieme a Keene (26 punti con 9 assist), confeziona i tiri che valgono la salvezza, per una Masnago che comincia la festa quando mancano ancora 3' alla sirena. Beane ci mette poi la ciliegia sulla torta con la schiacciatona che manda in visibilio pubblico e compagni. Varese è salva, la Fortitudo no e dovrà aspettare il posticipo tra GeVi Napoli e Banco di Sardegna Sassari oltre a dover ora necessariamente vincere lo scontro diretto coi partenopei di domenica prossima.

Varese : Beane 13, Woldetensae 11, Sorokas 12, De Nicolao 14, Vene 12, Reyes 15, Librizzi, Virginio n.e., Ferrero n.e., Caruso, Keene 26, Cane n.e. All. Seravalli.

: Beane 13, Woldetensae 11, Sorokas 12, De Nicolao 14, Vene 12, Reyes 15, Librizzi, Virginio n.e., Ferrero n.e., Caruso, Keene 26, Cane n.e. All. Seravalli. Bologna: Frazier 15, Manna n.e., Aradori 19, Mancinelli n.e., Durham 2, Zedda n.e., Procida 5, Benzing 14, Fantinelli 6, Charalampopoulos 28, Groselle 3. All. Martino.

Highlights: Varese-Fortitudo Bologna 103-92

Happy Casa Brindisi – Allianz Trieste 96-87

Di Daniele Fantini. D'Angelo Harrison è un diesel. Parte a ritmo basso, controllato. Ma poi, quando decide di schiacciare sull'acceleratore, si trasforma in un bulldozer infernale. L'uomo che ha ereditato per due volte il testimone da Adrian Banks si scatena segnando 14 dei suoi 19 punti nella ripresa e lancia Brindisi a una vittoria scaccia-crisi, vitale dopo una lunga serie di cinque ko consecutivi. La Happy Casa (12-16) torna al margine della zona playoff: il calendario è tremendo (trasferta a Milano e finale contro Tortona), ma le speranze restano vive.

Harrison trova grande supporto in una serata d'autore di Lucio Redivo (18), efficace dalla distanza tanto quanto in penetrazione, e dal contributo solidissimo del rientrante Mattia Udom. Lanciato in quintetto dopo tre gare saltate, l'azzurro raccoglie una doppia-doppia da 12+10 di quantità e carattere. Ma anche la panchina, con rotazioni più profonde per i rientri dello stesso Udom e Adrian, fornisce sostanza. Alessandro Zanelli (10) si alterna con costrutto a Wes Clark, Alessandro Gentile (12) si accende dopo un inizio complesso, e Riccardo Visconti (8) fornisce punti extra dal perimetro in una serata in cui le triple giocano un ruolo decisivo (12/27, 44% di squadra).

Così, Brindisi può permettersi una partita "normale" di Nick Perkins, concreto sì (10 punti, 6 rimbalzi, 4 assist), ma non dominante né fagocitatore di palloni. La squadra gioca complessivamente una pallacanestro rapida, fluida e di grande qualità, ritrovando, dopo tante settimane, quella brillantezza che le aveva permesso una partenza-sprint a inizio stagione.

Trieste vede scivolare l'occasione per allungare la striscia positiva e consolidare la sua posizione nella Top 8. Ora, a 13-15, forma un terzetto con Reggio Emilia e Pesaro che lascia ancora apertissima la corsa per gli ultimi due slot della post-season. Non bastano gli eroismi di Corey Davis (22+5 assist, ma mancato nel finale) e il career-high di Alessandro Lever, concretissimo dalla panchina con 15 punti. Andrejs Grazulis (16+6 rimbalzi) sporca una buona prestazione con due errori al tiro fatali nelle azioni decisive, mentre Adrian Banks, grandissimo ex di serata, soffre la morsa dell'emozione, frenato a soli 9 punti con 4/9 al tiro.

Brindisi : Clark 7, Harrison 19, Redivo 18, Udom 12, Perkins 10; Adrian, Gentile 12, Zanelli 10, Visconti 8. N.e.: De Zeeuw, Greco, Guido. All.: Vitucci.

: Clark 7, Harrison 19, Redivo 18, Udom 12, Perkins 10; Adrian, Gentile 12, Zanelli 10, Visconti 8. N.e.: De Zeeuw, Greco, Guido. All.: Vitucci. Trieste: Davis 22, Banks 9, Mian 6, Grazulis 16, Konate 2; Clark 10, Delia 7, Cavaliero, Campogrande, Lever 15. N.e.: Longo, Deangeli. All.: Ciani.

Highlights: Brindisi-Trieste 96-87

Umana Reyer Venezia – Nutribullet Treviso 78-68

Di Marco Arcari. 6° successo consecutivo in campionato per una lanciatissima Umana Reyer Venezia, che supera (78-68) la Nutribullet Treviso grazie a un sontuoso Jeff Brooks. L'ex giocatore di Milano mette in piedi uno show spaziale a 360°, chiudendo con 25 punti (5/7 da tre), 10 rimbalzi e 39 di valutazione, peraltro dopo un 1° quarto da comparsa e poco più. La squadra di coach De Raffaele comincia peggio questo 28° turno di stagione regolare, frenata anche dai problemi di falli di Mitchell Watt, ma trova in Jordan Morgan il go-to-guy inatteso. Il centro fa infatti ottimamente le veci di Watt e, con 8 punti, firma il 21-19 del 1° quarto. Nella frazione successiva comincia invece a scaldarsi l'inarrestabile Brooks. Michal Sokolowski prova a rispondergli colpo su colpo, ma il giocatore orogranata è letteralmente tarantolato e riesce a tenere avanti i padroni di casa (42-39) anche a metà gara.

Nella ripresa il copione non cambia, anche perché la Nutribullet è molto imprecisa a cronometro fermo: 10/20 al termine della gara, con dieci errori che pesano tantissimo nell'economia di una sfida finita proprio a -10 dagli avversari, peraltro da una squadra che entrava in questa giornata quale migliore per media realizzativa dalla linea della carità. Brooks e Stefano Tonut fiutano così l'occasione e realizzano le triple che scavano il solco praticamente decisivo (60-52) a fine 3° quarto. Il lungo di Venezia non è però ancora sazio e, nell'ultima frazione, aggiunge 11 punti al proprio fatturato, rendendo così vano l'exploit balistico di Giordano Bortolani (autore di 2 triple che sembrano riaprire un po' il match, ma anche di un pesante 0/5 da due). Se Brooks è l'assoluto MVP, buona prova anche per Tonut (15 punti, con 4 assist) e di Morgan (12 in 15').

Venezia : Stone 3, Bramos 1, Tonut 15, Daye n.e., De Nicolao 9, Echodas n.e., Morgan 12, Mazzola 3, Brooks 25, Cerella 5, Minincleri n.e., Watt 5. All. De Raffaele.

: Stone 3, Bramos 1, Tonut 15, Daye n.e., De Nicolao 9, Echodas n.e., Morgan 12, Mazzola 3, Brooks 25, Cerella 5, Minincleri n.e., Watt 5. All. De Raffaele. Treviso: Jurkatamm, Russell 14, Faggian n.e., Vettori n.e., Bortolani 13, Imbrò 8, Sims 12, Sokolowski 11, Dimsa 6, Jones 2, Akele 2. All. Nicola.

GeVi Napoli – Banco di Sardegna Sassari

Domenica Ore 20:45

