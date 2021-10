Basket

Basket, Serie A: Highlights: Allianz Pall. Trieste-Germani Brescia 80-72

L'Allianz Trieste infila la seconda vittoria casalinga consecutiva superando la Germani Brescia 80-72. Adrian Banks segna 25 punti, Luca Campogrande debutta in grande stile con 14 in 15' dalla panchina. Per Brescia, ancora ferma a quota zero in classifica, non servono i 19 di Amedeo Della Valle.

00:05:12, un' ora fa