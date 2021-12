Basket

Basket, Serie A: Highlights: Allianz Pallacanestro Trieste-Dolomiti Energia Trentino 70-69

L'Allianz Trieste spezza una striscia negativa di due sconfitte consecutive battendo la Dolomiti Energia Trentino grazie a un canestro di Andrejs Grazulis sulla sirena. Adrian Banks è il top-scorer con 19 punti, mentre per Trento, fermatasi dopo quattro vittorie in fila, non servono i 15 di Jonathan Williams.

