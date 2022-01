Basket

Basket, Serie A: Highlights: Brescia-Pesaro 110-78

La Germani Brescia festeggia il quarto successo consecutivo demolendo la Carpegna Prosciutto Pesaro 110-78 nel recupero della 15a giornata e porta per la prima volta in stagione il record in attivo (8-7) agganciando Brindisi e Tortona nel terzetto al quinto posto in classifica. 18 punti a testa per Amedeo Della Valle, Naz Mitrou-Long e Michael Cobbins.

00:05:54, un' ora fa