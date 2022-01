Basket

Basket Serie A, highlights: Brindisi-Napoli 89-75

BASKET, SERIE A - La Happy Casa Brindisi torna al successo nel momento giusto, batte con merito 89-75 la Gevi Napoli nel recupero della 15esima giornata di Serie A e strappa il pass per le Final Eight di Coppa Italia. Il ko, quarto consecutivo, costa invece carissimo alla formazione di Pino Sacripanti visto che non sarà a Pesaro dal 15 al 20 febbraio.

