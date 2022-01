Basket

Basket, Serie A: Highlights: Dolomiti Energia Trentino-GeVi Napoli Basket 85-72

La Dolomiti Energia Trentino mantiene il terzo posto in classifica in coabitazione con Trieste (9-6) spezzando una striscia di cinque sconfitte consecutive tra campionato ed Eurocup. Decisivo il parziale di 26-12 costruito nel secondo quarto. La GeVi Napoli incassa invece il quinto ko in fila e scivola a 7-9, allontanandosi ulteriormente dalla zona playoff.

