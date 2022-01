Basket

Basket, Serie A, highlights: Fortitudo Bologna-Tortona 74-92

BASKET, SERIE A - Grande vittoria per la Bertram Tortona, che surclassa la Fortitudo Kigili Bologna sul parquet della Unipol Arena, trascinata dallo show di Bruno Mascolo. Il playmaker chiude con 21 punti (9/11 al tiro) e 5 assist, ma grande serata anche per JP Macura (22). Fortitudo ora penultima in classifica, insieme alla Vanoli Basket Cremona.

00:06:07, 2 ore fa