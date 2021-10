Basket

Basket, Serie A: Highlights: Fortitudo Kigili Bologna-AX Armani Exchange Milano 75-86

BASKET, SERIE A - L'AX Armani Exchange Milano infila il quinto successo consecutivo in campionato sbancando il PalaDozza: 86-75 il finale sulla Fortitudo Kigili Bologna, che vede invece peggiorare il record a 1-4. Sergio Rodriguez è MVP con 16 punti e 8 assist, seguono Gigi Datome con 14 e Devon Hall con 13. Per la Effe non bastano i 18 di Pietro Aradori, arrivati tutti nel secondo tempo.

00:05:21, 23/10/2021 A 18:22