Basket, Serie A, highlights Gara-3: Umana Reyer Venezia-Bertram Derthona Basket Tortona 63-73

BASKET, SERIE A - Successo importante per Tortona, che espugna 73-63 il Taliercio di Mestre e vola sul 2-1 nella serie di quarti di finale Playoff contro la Reyer Venezia. Mike Daum incontenibile trascinatore con 19 punti, ma grandi prove anche per Jamarr Sanders (4/4 da tre) e Chris Wright. Per gli orogranata 5/26 da tre e 14/24 ai liberi: percentuali bassissime.

00:05:09, 29 minuti fa