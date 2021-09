Basket

Basket, Serie A: Highlights: Openjobmetis Varese-Germani Brescia 75-72

La Openjobmetis Varese vince l'esordio in campionato aggiudicandosi il derby lombardo contro la Germani Brescia. Alessandro Gentile guida la squadra di coach Vertemati con 18 punti, 7 assist e 7 rimbalzi (ma anche 7 palle perse), per Brescia non servono i 18 di Amedeo Della Valle.

00:05:31, 38 minuti fa