Basket

Basket, Serie A, highlights: Reggio Emilia-Virtus Bologna 81-90

BASKET, SERIE A - Trascinata da Amar Alibegovic (19 punti), la Virtus Segafredo Bologna espugna il parquet della Unahotels Reggio Emilia con autorità e un gran 2° tempo. Apprensione per Milos Teodosic, uscito anzitempo per un brutto infortunio al ginocchio. Ai biancorossi non bastano Osvaldas Olisevicius (25) e Mikael Hopkins (22+11 rimbalzi).

00:06:54, 29 minuti fa