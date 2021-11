Basket

Basket, Serie A, highlights: Sassari-Napoli 74-75

BASKET, SERIE A - Comincia con un k.o. l'avventura di coach Bucchi sulla panchina del Banco di Sardegna Sassari. I biancoblù cadono infatti al fotofinish (74-75) contro una GeVi Napoli Basket che non vuole smettere di sognare. La squadra di coach Sacripanti aggancia così il 5° posto in classifica, con 10 punti. A Sassari non basta la doppia-doppia di Christian Mekowulu (20+12 rimbalzi).

00:05:38, un' ora fa