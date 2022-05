Basket

Basket Serie A, highlights: Tortona-Venezia 70-58

BASKET, SERIE A - Primo campionato di A, prima partecipazione ai playoff e prima storica vittoria in post season per la Bertram Yachts Tortona che supera nettamente 70-58 l'Umana Reyer Venezia in gara 2 e pareggia 1-1 la serie dei quarti di finale tra teste di serie 4 e 5.

00:05:52, 2 ore fa