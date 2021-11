Basket

Basket, Serie A: Highlights: Vanoli Cremona-AX Armani Exchange Milano 86-93

L'AX Armani Exchange Milano si mantiene imbattuta e in solitaria in testa alla classifica (7-0) espugnando anche il PalaRadi con il punteggio di 93-86. Decisivo un parziale di 28-12 nel terzo periodo e la capacità dell'Olimpia di rispondere alla grande rimonta della Vanoli, rientrata fino al -1. Nik Melli è MVP con 20 punti, suo massimo in stagione.

00:05:37, 21 minuti fa