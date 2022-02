Basket

Basket Serie A, highlights: Varese-Virtus Bologna 80-81

BASKET, SERIE A - Quinto successo in fila in campionato per la Segafredo Virtus Bologna che si impone 81-80 a Masnago contro l'Openjobmetis Varese nel posticipo della 19esima giornata di Serie A e tiene il passo di Milano, agganciata in vetta a quota 30 punti (Olimpia con una gara in meno però).

00:06:35, un' ora fa