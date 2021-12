Basket

Basket, Serie A: Highlights: Virtus Segafredo Bologna-Banco di Sardegna Sassari 102-100 OT

La Virtus Segafredo Bologna tiene il passo in solitaria dell'AX Armani Exchange Milano grazie al successo in volata e in overtime sul Banco di Sardegna Sassari per 102-100. Kyle Weems segna 19 punti, seguito dai 16 di Marco Belinelli e dai 15 di Milos Teodosic.

00:06:53, 10 minuti fa