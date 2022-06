Basket

Basket, Serie A: stasera gara 2 fra Virtus Bologna e Milano. Riviviamo il meglio di gara 1

BASKET, SERIE A - Riviviamo le emozioni e le migliori immagini di gara 1 della serie finale Scudetto fra Virtus Bologna e Olimpia Milano, vinta per 66-62 dall'AX Armani Exchange. Questa sera, veerdì, va in scena gara 2, sempre alla Segafredo Arena: dalle 20.50 in diretta su Eurosport 2 HD e Discovery Plus.

00:01:36, 2 ore fa