Dopo lo stop per covid e un rientro in sordina, Dewayne Russell torna a prendersi in mano Treviso. La tripla del sorpasso e il canestrone della vittoria con cui gela Tortona a due soli secondi dalla sirena rilancia la Nutribullet (8-9) nel gruppone tra l'ottavo e l'undicesimo posto e regala una chiusura in crescendo a una settimana massacrante da quattro gare in sette giorni. E ora, lasciatasi la tempesta del coronavirus alle spalle e con il rientro di Henry Sims in vista, Treviso può guardare con fiducia alla seconda parte di stagione, andando alla riscoperta di quella squadra iper-qualitativa vista tra settembre e ottobre.

Senza Sims e Mikk Jurkatamm (out per l'infortunio al ginocchio sofferto martedì a Istanbul), Treviso è corta e stanca. Eppure chiude la partita con una dose di energia doppia rispetto agli avversari. Tortona domina il primo tempo, giocando un basket produttivo, divertente e bilanciato. Una mitagliata di triple e il grande impatto di JP Macura (top-scorer a quota 22) le regala il +13 all'intervallo lungo (31-44). E le difese miste proposte da coach Ramondino, bravissimo nell'alternare uomo, zone-press e zona 2-3, tolgono punti di riferimento a una Nutribullet che si perde nelle bassissime percentuali dall'arco (27% alla fine).

La ripresa, però, muta completamente spartito. Tortona perde per qualche minuto Chris Wright per un problema a una caviglia, e si ritrova improvvisamente acefala. Sul lato opposto, Treviso esce dagli spogliatoi con la grinta di una muta di mastini, cambiando il volto difensivo della partita. In un attimo, allunga le mani sull'inerzia psicologica, costruendo un maxi-break che la porta sul +4. La Bertram sembra sbandare, ma Bruno Mascolo, uomo senza timori, la rimette in carreggiata aprendo un contro-parziale di 0-7 per il +3 ospite all'ultimo intervallo (51-54).

Schiacciata spaziale di Mike Daum in testa ad Aaron Jones

La Nutribullet ha ormai incanalato le proprie emozioni sulla strada giusta. La difesa continua ad asfissiare la macchina offensiva di Ramondino, costretta a soli 26 punti nella ripresa dopo i 44 del primo tempo. Mike Daum, innervosito, scompare. Tyler Cain, brillante nella prima metà di gara, non vede più il pallone. Jamarr Sanders non entra mai in partita. E nonostante l'assetto piccolo, con tre trattatori di palla spesso in contemporanea in campo, Tortona fatica a costruire attacchi fluidi e puliti, ammassa palle perse (17) e vede le percentuali dal campo scendere in picchiata.

Una fiammata estemporanea di Jalen Cannon (10 punti, seconda miglior prestazione stagionale), le permette di reggere per qualche minuto su un possesso di vantaggio. Poi la partita si fa tesa e selvaggia. Gli attacchi perdono smalto. Treviso sembra impantanarsi (36% da due), trovando sbocchi soltanto in lunetta (21/26), la Bertram non sfrutta vantaggi ed extra-possessi. E, alla fine, emerge la qualità della squadra più esperta, cinica e fredda nel finale. Matteo Imbrò gioca un'altra partita spaziale da 18 punti, determinante con i suoi step-back costruiti dal nulla. Dewayne Russell (16) cancella una prima parte molto opaca con una ripresa da super-generale in campo. E Matteo Chillo si infila nelle pieghe delle gara concretizzando in 10 punti (season-high) una mole immensa di lavoro oscuro.

La Bertram tiene accesa una speranza con una tabellata folle di JP Macura per riagguantare la parità a 9 secondi dalla sirena. Ma il capolavoro di Russell nell'ultima azione, capace di ubriacare lo stesso Macura dal palleggio, regala al PalaVerde una gioia immensa.

Treviso : Russell 16, Sokolowski 8, Dimsa 8, Chillo 10, Jones 4; Imbrò 18, Bortolani 5, Akele 3. N.e.: Poser, Faggian, Vettori. All.: Menetti.

