Marcelo Nicola, leggenda della vecchia Benetton, e ora pronto a rimettersi in gioco come head-coach 9-14, e, alle spalle, la Fortitudo Bologna è salita a 8-16 dopo la vittoria nello scontro diretto con Cremona (7-17). Un grosso nome per tornare a brillare. La Nutribullet Treviso ha affidato la panchina a, leggenda della vecchia Benetton, e ora pronto a rimettersi in gioco come head-coach per sostituire l'esonerato Max Menetti . Dopo un ottimo avvio tra Supercoppa, campionato e FIBA Champions League, la squadra ha incassato una lunga serie di sconfitte, mancando la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia, uscendo al secondo turno di Champions con 0 punti raccolti e precipitando al terzultimo posto in Serie A , a soli due punti dalla zona retrocessione. Treviso ha perso dieci delle ultime undici gare tra campionato e Coppa, e dieci delle ultime tredici in Serie A. Il record è ora di, e, alle spalle, la Fortitudo Bologna è salita a 8-16 dopo la vittoria nello scontro diretto con Cremona (7-17).

Nicola torna così a essere grande protagonista nella città che l'ha visto brillare come giocatore nei tempi d'oro della vecchia Benetton Treviso. Perno di quella squadra tra il 1998 e il 2004, Nicola vinse due Scudetti, tre Coppa Italia, una Saporta Cup, tre Supercoppa e disputò due Final Four di Eurolega. In seguito, fu anche vice-allenatore tra il 2007 e il 2010 e head-coach delle giovanili tra il 2012 e il 2014.

Ad

Serie A La Nutribullet Treviso esonera coach Max Menetti 16 ORE FA

"Sono molto emozionato e felice di essere qui - le sue prime parole durante la conferenza stampa di presentazione -. Mi sento parte di questa città e felice di come sia cresciuta la società. Mi sono sempre messo a disposizione del club quando iniziava a crescere e a formarsi ormai più di 10 anni fa. Ora è il momento di lavorare e cercherò di dare il massimo contributo alla squadra per farle riprendere il piglio giusto. Abbiamo tempo per sistemare la situazione e far tornare ai giocatori la voglia di divertirsi e di stare bene assieme in campo. Serve che la squadra trovi una solidità difensiva, perché quando non subisci canestri facili, non ti butti giù. La pallacanestro di oggi è molto più atletica e veloce e credo che la squadra abbia delle doti atletiche importanti per poter giocare ad alto ritmo".

Highlights: Treviso-Napoli 67-77

Serie A La Nutribullet Treviso esonera coach Max Menetti 16 ORE FA